Принцесса попыталась заработать на титуле и вызвала гнев норвежцев

Принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от использования титула в коммерческим целях. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

Использование монаршего титула в названии тренингов, которые 47-летняя принцесса проводит со своим возлюбленным — американским целителем Шаманом Дуреком (настоящее имя Дерек Веретт) — вызвало недовольство норвежцев. Марта Луиза признала, что это выглядит провокационно и прислушалась к мнению подписчиков.

После обсуждения с семьей принцесса пришла к выводу, что будет использовать титул только во время исполнения королевских обязанностей. Проекты, не связанные с норвежской монархией, она будет подписывать своим именем — Марта Луиза.

Норвежская принцесса и ее партнер проводят вебинары и лекции, посвященные самопознанию и жизненной гармонии. Также они организовали тур «Принцесса и Шаман», название которого разделило мнения фолловеров представительницы норвежской монархии.

Принцесса Норвежская Марта Луиза — дочь Норвежского Короля Харальда V и Королевы Норвегии Сони. В 2002 она вышла замуж за писателя Ари Беном, от которого родила трех дочерей. В 2016-м супруги развелись, а через некоторое время она начала отношения с Шаманом Дуреком.

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