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12:56, 20 июня 2024Экономика

Ида Галич рассказала о выплате пяти ипотек

Блогер Ида Галич рассказала, что закрыла пять ипотек и выплачивает шестую

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Блогер и телеведущая Ида Галич заявила, что закрыла пять ипотек. Об этом она рассказала в шоу «Кто умнее?», выпуск которого доступен в социальной сети «ВКонтакте».

Телеведущая ответила стендап-комику Наде Джабраиловой, которая сообщила, что оформила ипотеку под 18 процентов годовых. «Я не знаю, сколько это, поэтому мне абсолютно не страшно!» — отметила юмористка.

По словам Галич, в данный момент она выплачивает шестой по счету жилищный кредит. «У меня же пять ипотек было. Мне тоже было не страшно. У меня вот сейчас горит шестая. Я тоже не хочу знать про проценты ничего», — призналась блогер.

Ранее в июне блогер и предприниматель Оксана Самойлова рассказала, что роскошный загородный дом в Подмосковье, которым владеет их семья, был приобретен в ипотеку сроком на 20 лет. Она добавила, что не вникала в финансовую сторону вопроса, так как кредит выплачивает ее муж, рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн).

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      Полина Кислицына
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