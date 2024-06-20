Ида Галич рассказала о выплате пяти ипотек

Блогер Ида Галич рассказала, что закрыла пять ипотек и выплачивает шестую

Блогер и телеведущая Ида Галич заявила, что закрыла пять ипотек. Об этом она рассказала в шоу «Кто умнее?», выпуск которого доступен в социальной сети «ВКонтакте».

Телеведущая ответила стендап-комику Наде Джабраиловой, которая сообщила, что оформила ипотеку под 18 процентов годовых. «Я не знаю, сколько это, поэтому мне абсолютно не страшно!» — отметила юмористка.

По словам Галич, в данный момент она выплачивает шестой по счету жилищный кредит. «У меня же пять ипотек было. Мне тоже было не страшно. У меня вот сейчас горит шестая. Я тоже не хочу знать про проценты ничего», — призналась блогер.

Ранее в июне блогер и предприниматель Оксана Самойлова рассказала, что роскошный загородный дом в Подмосковье, которым владеет их семья, был приобретен в ипотеку сроком на 20 лет. Она добавила, что не вникала в финансовую сторону вопроса, так как кредит выплачивает ее муж, рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн).