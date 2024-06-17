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18:08, 17 июня 2024Экономика

Оксана Самойлова рассказала о взятой на два десятилетия ипотеке

Оксана Самойлова сообщила, что ипотека на роскошный дом была оформлена на 20 лет
Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова рассказала, что роскошный загородный дом в Подмосковье, которым владеет их семья, был куплен в ипотеку сроком на 20 лет. О том, что жилищный кредит придется выплачивать несколько десятилетий, она сообщила журналистам на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ.

Самойлова призналась, что она не углублялась в финансовую сторону этого вопроса. «Денис (Денис Устименко-Вайнштейн, муж блогера, выступающий под псевдонимом Джиган — прим. «Ленты.ру») платит, я даже не вникаю в этот вопрос. Ой, я не знаю, там, мне кажется, лет на 20 (ипотека), по-моему», — поделилась информацией она. Самойлова также отметила, что в их семье деньги расходуются «адекватно» и они не транжиры. «Мы тратим в основном на самом деле на отдых, на детей и на комфортную жизнь. В плане, чтобы комнаты у всех были, машины и так далее. Ну и все», — заключила блогер.

На премии МУЗ-ТВ супруга рэпера Джигана заявила, что им пока не удалось найти покупателя на вышеуказанный дом, оформленный в ипотеку. Сначала за особняк площадью 750 квадратных метров в поселке Шато-Соверен на Новорижском шоссе супруги попросили 200 миллионов рублей, однако затем снизили сумму до 155 миллионов рублей. В нем есть четыре спальни и столько же санузлов и гардеробных, а также просторная гостиная с камином, столовая, кинотеатр, тренажерный зал и хаммам. На участке также есть гостевой дом метражом 250 «квадратов».

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      Полина Кислицына
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