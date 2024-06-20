Канада призвала покинуть граждан покинуть Иран

Канада призвала граждан покинуть Иран после признания иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщает телеканал CBS.
«Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для борьбы с террористической организацией КСИР», — подчеркнул министр общественной безопасности Доминик Леблан.
Ранее Иран ввел санкции против министра обороны Великобритании Гранта Шэппса и высшего командования британских вооруженных сил за их поддержку Израиля. По данным МИД Ирана, санкции были введены «за преднамеренную поддержку действий израильского режима, включая совершение террористических актов против регионального и международного мира и безопасности».