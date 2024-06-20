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01:27, 20 июня 2024Мир

Канада призвала покинуть граждан покинуть Иран

Канада призвала граждан покинуть Иран после признания КСИР террористическим

Фото: Wana News Agency / Reuters

Канада призвала граждан покинуть Иран после признания иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для борьбы с террористической организацией КСИР», — подчеркнул министр общественной безопасности Доминик Леблан.

Ранее Иран ввел санкции против министра обороны Великобритании Гранта Шэппса и высшего командования британских вооруженных сил за их поддержку Израиля. По данным МИД Ирана, санкции были введены «за преднамеренную поддержку действий израильского режима, включая совершение террористических актов против регионального и международного мира и безопасности».

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      Юлия Мискевич
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