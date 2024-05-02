Иран ввел санкции против министра обороны Британии Шэппса за поддержку Израиля

Иран ввел санкции против министра обороны Великобритании Гранта Шэппса и высшего командования британских вооруженных сил за их поддержку Израиля. Об этом министерство иностранных дел Ирана сообщило в своем официальном Telegram-канале.

«Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран, в соответствии с решениями соответствующих органов власти, в рамках соответствующих правовых норм и механизмов санкций и в качестве ответных действий привлекло ряд британских учреждений и лиц к ответственности», — утверждается в заявлении.

Помимо Шэппса и высшего командования, в санкционный список были включены три компании и британская военная база Акротири на Кипре.

По данным МИД Ирана, санкции были введены «за преднамеренную поддержку действий израильского режима, включая совершение террористических актов против регионального и международного мира и безопасности».

18 апреля в ответ на удар Ирана по Израилю Великобритания расширила санкционный список, внеся в него Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).