Кандидат в президенты США призвал начать переговоры с Россией по Украине

Кеннеди-младший: США должны инициировать переговоры с Россией по Украине

США должны инициировать переговоры с Россией по Украине. К мирному урегулированию призвал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший на своей странице в соцсети X.

«Призываю к настоящим мирным переговорам прямо сейчас с США, Россией и Украиной за одним столом. Путин этого хотел. Мы тоже должны этого хотеть», — сказал он.

По его словам, конфликт Запада с Россией может привести к уничтожению планеты. Политик также потребовал от американских властей прекратить финансирование Украины.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер высоко оценил мирный план по Украине, который ранее предложил президент России Владимир Путин. Он отметил, что это лучшая сделка для Украины на данный момент, и призвал Киев и Запад принять условия российского лидера и начать переговоры.