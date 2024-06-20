Курс евро вернулся на уровень выше 91 рубля

Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на несколько рублей

Банк России установил официальные курсы валют на пятницу, 21 июня. Курсы доллара и евро выросли на несколько рублей после серьезного падения в последние дни.

Доллар подорожал на 2,79 рубля, до 85,42 рубля, а курс евро вернулся на уровень 91,45 рубля, прибавив 2,36 рубля. Юань окреп на 35 копеек, до 11,51 рубля.

Эксперты призывают не считать текущие курсы валют показательными, призывая дождаться завершения периода волатильности, связанного с санкциями США. Американский Минфин 12 июня ввел ограничительные меры в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра, что привело к остановке биржевых торгов долларом и евро.

Также под удар попали многие организации, через которых проводились внешнеторговые расчеты российских компаний. В результате участники рынка должны приспособиться к новым условиям.

По мнению инвестиционного банкира, профессора Высшей школы экономики Евгения Когана, если участники обменных операций не справятся с переукреплением рубля самостоятельно, в дело вмешаются Центробанк и правительство, снизив приток валюты на внутренний рынок.