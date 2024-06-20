Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:29, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Лебедев высказался о «прозябающих в непонятной жопе» уехавших из России журналистах

Блогер Лебедев заявил, что журналисты «Дождя» получали бы в России больше денег

Кадр: Артемий Лебедев / «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о журналистах телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавших из России. Об их судьбе он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев прокомментировал инцидент со случайной публикацией в Telegram-канале СМИ, в которой были отражена стоимость рекламы у некоторых сотрудников телеканала. Так, согласно этим данным, коммерческий пост у главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) стоит 220 евро (около 20 тысяч рублей), у журналистки Екатерины Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) — 200 евро.

«Они все талантливые журналисты. И сейчас они где-то прозябают в непонятной жопе, платят свои европейские налоги, получают свои копейки за Telegram-рекламу. А если бы остались в России, то получали бы в 10 раз больше», — высказался дизайнер.

Ранее Лебедев высказался о россиянах, уехавших из страны. Он заявил, что они не смогут добиться успеха, потому что находятся «без почвы».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к Западу по поводу Украины

      Путин заявил о переезде НАТО в Азию

      Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР

      Путин заявил об отсутствии необходимости использовать солдат КНДР на СВО

      На Западе заявили о смене генсека НАТО в критический момент

      Для самых богатых людей Великобритании потребовали тюремные сроки за работорговлю

      Любителей ложиться спать после полуночи предупредили о последствиях

      Раскрыт секрет долголетия

      Оставшихся одних в гнезде птенцов аиста спасли в российском регионе

      Путин напомнил об агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше