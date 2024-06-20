Лебедев высказался о «прозябающих в непонятной жопе» уехавших из России журналистах

Блогер Лебедев заявил, что журналисты «Дождя» получали бы в России больше денег

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о журналистах телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавших из России. Об их судьбе он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев прокомментировал инцидент со случайной публикацией в Telegram-канале СМИ, в которой были отражена стоимость рекламы у некоторых сотрудников телеканала. Так, согласно этим данным, коммерческий пост у главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) стоит 220 евро (около 20 тысяч рублей), у журналистки Екатерины Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) — 200 евро.

«Они все талантливые журналисты. И сейчас они где-то прозябают в непонятной жопе, платят свои европейские налоги, получают свои копейки за Telegram-рекламу. А если бы остались в России, то получали бы в 10 раз больше», — высказался дизайнер.

Ранее Лебедев высказался о россиянах, уехавших из страны. Он заявил, что они не смогут добиться успеха, потому что находятся «без почвы».