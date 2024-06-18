Артемий Лебедев высказался об уехавших из страны россиянах

Артемий Лебедев: достижения эмигрировавших россиян не работают на расстоянии

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что россиянам, покинувшим страну, тяжело добиваться успеха за рубежом. Такое мнение он выразил в беседе с проектом One Moscow, видео вышло на YouTube.

Лебедев отметил, что культура способна развивать абсолютно все сферы жизни, а творческие люди своей деятельностью обогащают пространство. «Сейчас у нас непонятная немножко ситуация, потому что те люди, которые традиционно считались частью культуры или работали в этой области, у них какая-то своя волна, мозговой слизень их поразил и они решили, что здесь плохо. Вместо того чтобы, наоборот, тратить силы и делать здесь хорошо, они куда-то там отчалили», — сказал он.

Вместе с тем, по мнению блогера, эмигрировавшие россияне не в состоянии ничего добиться, так как находятся «без почвы». Он добавил, что достижения уехавших соотечественников не работают на расстоянии.

Ранее Лебедев заявил, что граждане, покинувшие Россию, активно защищают новое место жительства, несмотря на его возможные недостатки. Он также высказался о таких эмигрантах известной русской пословицей.