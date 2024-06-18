Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:09, 18 июня 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев высказался об уехавших из страны россиянах

Артемий Лебедев: достижения эмигрировавших россиян не работают на расстоянии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что россиянам, покинувшим страну, тяжело добиваться успеха за рубежом. Такое мнение он выразил в беседе с проектом One Moscow, видео вышло на YouTube.

Лебедев отметил, что культура способна развивать абсолютно все сферы жизни, а творческие люди своей деятельностью обогащают пространство. «Сейчас у нас непонятная немножко ситуация, потому что те люди, которые традиционно считались частью культуры или работали в этой области, у них какая-то своя волна, мозговой слизень их поразил и они решили, что здесь плохо. Вместо того чтобы, наоборот, тратить силы и делать здесь хорошо, они куда-то там отчалили», — сказал он.

Вместе с тем, по мнению блогера, эмигрировавшие россияне не в состоянии ничего добиться, так как находятся «без почвы». Он добавил, что достижения уехавших соотечественников не работают на расстоянии.

Ранее Лебедев заявил, что граждане, покинувшие Россию, активно защищают новое место жительства, несмотря на его возможные недостатки. Он также высказался о таких эмигрантах известной русской пословицей.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Задержаны первые подозреваемые по делу о массовом отравлении салатами в Москве. СК выявил множество санитарных нарушений

      Появились кадры с места массового ДТП на российской трассе с 13 пострадавшими

      Грузин Кварацхелия рассказал о невозможности оставаться в России в 2022 году

      В Москве стало меньше вредных выбросов

      Столицу Северной Кореи украсили российскими флагами в честь визита Путина

      Артемий Лебедев высказался об уехавших из страны россиянах

      Названы признаки зараженного компьютера

      Раскрыта личность одного из задержанных по делу о массовом отравлении в Москве

      ФСБ задержала россиянина за подготовку диверсии на оборонном предприятии

      Прогноз роста мировой экономики повысили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше