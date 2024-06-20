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12:46, 20 июня 2024Россия

Машина протаранила стену офиса, остановилась в сантиметрах от россиянки и попала на видео

В Ханты-Мансийске машина протаранила стену офиса автосервиса

В Ханты-Мансийске машина протаранила стену офиса автосервиса и остановилась в сантиметрах от сотрудницы. Инцидент попал на видео, его публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как автомобиль Hyundai въезжает в застекленную стену задним ходом и пробивает ее. От удара оконная рама рушится, а стоящая у стены мебель падает. При этом рухнувшая стена сдвинула россиянку с места, но девушка не пострадала — она самостоятельно встала и вышла из помещения.

По данным канала, за рулем машины находится ремонтник автосервиса. О причинах ДТП не сообщается.

В апреле 2024 года грузовик врезался в здание терминала петербургского аэропорта Пулково. В результате столкновения грузовик повредил часть облицовки сооружения, обошлось без пострадавших.

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      Елена Торубарова
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