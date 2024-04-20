Грузовик врезался в здание терминала питерского аэропорта Пулково

Shot: грузовик врезался в здание терминала питерского Пулково

Грузовик врезался в задние терминала питерского аэропорта Пулково. Об инциденте сообщил Telegram-канал Shot.

Утром 20 апреля в питерском аэропорту Пулково произошло ЧП. Грузовик протаранил здание одного из терминалов. Водитель за рулем обслуживающего транспорта не рассчитал габариты машины, когда пытался проехать под терминалом. В результате столкновения грузовик повредил часть облицовки сооружения, обошлось без пострадавших.

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку.

Ранее сообщалось, что грузовик с едой врезался в пассажирский самолет и сорвал рейс в Нью-Йорке. Автомобиль протаранил самолет компании Virgin Atlantic.