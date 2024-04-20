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12:07, 20 апреля 2024Россия

Грузовик врезался в здание терминала питерского аэропорта Пулково

Shot: грузовик врезался в здание терминала питерского Пулково

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Грузовик врезался в задние терминала питерского аэропорта Пулково. Об инциденте сообщил Telegram-канал Shot.

Утром 20 апреля в питерском аэропорту Пулково произошло ЧП. Грузовик протаранил здание одного из терминалов. Водитель за рулем обслуживающего транспорта не рассчитал габариты машины, когда пытался проехать под терминалом. В результате столкновения грузовик повредил часть облицовки сооружения, обошлось без пострадавших.

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку.

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      Вера Владзиевская
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