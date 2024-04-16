Грузовик с едой врезался в пассажирский самолет и сорвал рейс

Грузовик с едой врезался в самолет Virgin Atlantic и сорвал рейс из Нью-Йорка

Грузовик службы общественного питания врезался в пассажирский самолет и сорвал рейс авиакомпании Virgin Atlantic. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

По данным источника, нештатная ситуация произошла в понедельник, 15 апреля, в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. После того как грузовик с едой въехал в двигатель Airbus A350 и застрял под ним, трансатлантический рейс из Нью-Йорка в Лондон отменили.

Представитель перевозчика заявил, что в момент аварии на борту воздушного судна не было пассажиров. Авиакомпания начала расследование инцидента.

В марте в московском аэропорту Домодедово водовоз врезался в самый большой в мире пассажирский самолет и повредил его фюзеляж. Известно, что ДТП произошло из-за резкого ухудшения здоровья водителя.

