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20:01, 16 апреля 2024Путешествия

Грузовик с едой врезался в пассажирский самолет и сорвал рейс

Грузовик с едой врезался в самолет Virgin Atlantic и сорвал рейс из Нью-Йорка

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Грузовик службы общественного питания врезался в пассажирский самолет и сорвал рейс авиакомпании Virgin Atlantic. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

По данным источника, нештатная ситуация произошла в понедельник, 15 апреля, в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. После того как грузовик с едой въехал в двигатель Airbus A350 и застрял под ним, трансатлантический рейс из Нью-Йорка в Лондон отменили.

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Представитель перевозчика заявил, что в момент аварии на борту воздушного судна не было пассажиров. Авиакомпания начала расследование инцидента.

В марте в московском аэропорту Домодедово водовоз врезался в самый большой в мире пассажирский самолет и повредил его фюзеляж. Известно, что ДТП произошло из-за резкого ухудшения здоровья водителя.

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      Марина Черняк
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