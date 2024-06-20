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16:07, 20 июня 2024Бывший СССР

Морпех ВСУ заявил о тяжелых потерях среди готовившихся в Британии бойцов

Морпех ВСУ Фагот: готовившиеся в Великобритании бойцы понесли тяжелые потери

Фото: Joerg Waterstraat / Globallookpress.com

Готовившиеся в Великобритании морские пехотинцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери в ходе боев в Херсонской области. Об этом заявил офицер 38-й бригады морской пехоты ВСУ с позывным Фагот в интервью The Times.

Фагот прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки. Он отметил, что в результате попыток высадки готовившиеся в Великобритании бойцы понесли значительные потери.

«Наших ребят осталось не так много. Очень мало», — заявил морпех. Как сообщается, около тысячи украинских военнослужащих прошли пятинедельные курсы подготовки от специалистов Королевской морской пехоты в Британии.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о попытках ВСУ форсировать Днепр. По его словам, в последнее время украинские военные все чаще пытаются пересечь реку возле Каховки.

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      Юрий Леонов
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