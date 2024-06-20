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18:57, 20 июня 2024Экономика

Москвичам пообещали «скандинавскую» погоду

Синоптик Тишковец: в Москву придет скандинавская погода

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Лимит на мегаливни в Москве исчерпан, и теперь в столицу придет скандинавская погода. Окончание осадков жителям города пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «РИА Новости».

«Сейчас столичный регион находится в тылу циклона, "камней с неба больше не будет" – до вечера местами еще возможен небольшой дождь», — рассказал синоптик. Он добавил, что на фоне антициклона к пятнице погода улучшится.

В ночь с 20 на 21 июня ожидается 10-13 градусов тепла, днем в пятницу не выше 20-23 градусов тепла. Такая погода сохранится на выходных и в начале следующей недели. По словам Тишковца, подобные условия характерны для скандинавского типа погоды — нежаркого и комфортного.

Ранее обрушившиеся на московский регион смерчи попали на видео. Атмосферный вихрь сформировался на горизонте в подмосковной Лобне. Смерч начал двигаться в сторону городских построек.

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      Александра Качан
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