Москвичам пообещали «скандинавскую» погоду

Синоптик Тишковец: в Москву придет скандинавская погода

Лимит на мегаливни в Москве исчерпан, и теперь в столицу придет скандинавская погода. Окончание осадков жителям города пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «РИА Новости».

«Сейчас столичный регион находится в тылу циклона, "камней с неба больше не будет" – до вечера местами еще возможен небольшой дождь», — рассказал синоптик. Он добавил, что на фоне антициклона к пятнице погода улучшится.

В ночь с 20 на 21 июня ожидается 10-13 градусов тепла, днем в пятницу не выше 20-23 градусов тепла. Такая погода сохранится на выходных и в начале следующей недели. По словам Тишковца, подобные условия характерны для скандинавского типа погоды — нежаркого и комфортного.

Ранее обрушившиеся на московский регион смерчи попали на видео. Атмосферный вихрь сформировался на горизонте в подмосковной Лобне. Смерч начал двигаться в сторону городских построек.