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14:30, 20 июня 2024Экономика

Смерчи обрушились на Москву и попали на видео

В Москве и Лобне на видео попали обрушившиеся на регион смерчи
СюжетУраган в Москве

Обещанные синоптиками смерчи обрушились на Московский регион. Природное явление попало на видео, которое публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как атмосферный вихрь сформировался на горизонте в подмосковной Лобне. Смерч начал двигаться в сторону городских построек. О последствиях явления пока официальных данных не поступало.

Позже смерч заметили в Москве. В Telegram-канале «Москва 24» опубликовали видео, где вихрь закрутился недалеко от жилых многоэтажек. Подробности о последствиях тоже неизвестны.

Ранее 20 июня ураган в Москве начал валить деревья. Одно из них упало на три автомобиля. На предоставленных очевидцами кадрах видно, как ветер сносит уже надломленное дерево, под которым припаркованы три машины.

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      Нина Ташевская
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