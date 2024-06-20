Смерчи обрушились на Москву и попали на видео

В Москве и Лобне на видео попали обрушившиеся на регион смерчи

Обещанные синоптиками смерчи обрушились на Московский регион. Природное явление попало на видео, которое публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как атмосферный вихрь сформировался на горизонте в подмосковной Лобне. Смерч начал двигаться в сторону городских построек. О последствиях явления пока официальных данных не поступало.

Позже смерч заметили в Москве. В Telegram-канале «Москва 24» опубликовали видео, где вихрь закрутился недалеко от жилых многоэтажек. Подробности о последствиях тоже неизвестны.

Ранее 20 июня ураган в Москве начал валить деревья. Одно из них упало на три автомобиля. На предоставленных очевидцами кадрах видно, как ветер сносит уже надломленное дерево, под которым припаркованы три машины.