Смерчи обрушились на Москву и попали на видео

Обещанные синоптиками смерчи обрушились на Московский регион. Природное явление попало на видео, которое публикует РИА Новости.
На кадрах видно, как атмосферный вихрь сформировался на горизонте в подмосковной Лобне. Смерч начал двигаться в сторону городских построек. О последствиях явления пока официальных данных не поступало.
Позже смерч заметили в Москве. В Telegram-канале «Москва 24» опубликовали видео, где вихрь закрутился недалеко от жилых многоэтажек. Подробности о последствиях тоже неизвестны.
Ранее 20 июня ураган в Москве начал валить деревья. Одно из них упало на три автомобиля. На предоставленных очевидцами кадрах видно, как ветер сносит уже надломленное дерево, под которым припаркованы три машины.