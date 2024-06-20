Падение дерева на машины во время урагана в Москве попало на видео

Ураган в Москве повалил дерево на машины

Мощный ураган в Москве валит деревья на улицах. Одно из них упало на три автомобиля, видео с инцидентом опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На предоставленных очевидцами кадрах видно, как ветер сносит уже поломанное дерево, под которым припарковано три машины. В результате ствол приземлился между двумя автомобилями, а ветки задели все три транспортных средства, после чего включилась сигнализация.

Ранее ураган в столице уронил биотуалет с мужчиной внутри. Пострадавшему пришлось вызвать спасателей, чтобы выбраться из постройки, так как туалет упал на асфальт дверью вниз.