Ураган в Москве уронил биотуалет с мужчиной

Ураган в Москве уронил биотуалет с мужчиной внутри

Ураган «Эдгар» в Москве уронил уличный биотуалет с мужчиной внутри. О происшествии в столице пишет Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе Дорогомилово. Россиянин связался со спасателями и сообщил, что из-за мощного ветра постройка упала на асфальт дверью вниз и теперь он не может выбраться.

Вскоре после звонка экстренные службы прибыли на место происшествия и спасли мужчину. По данным канала, россиянин не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее в Нижнем Новгороде ураганным ветром сорвало кровлю здания. В результате из-за стихии без крыши остался Сормовский механический техникум.