В российском городе ураганом снесло крышу здания

NN.RU: в Нижнем Новгороде ураганом снесло кровлю техникума

В Нижнем Новгороде ураганным ветром сорвало кровлю здания. Об этом порталу NN.RU сообщают горожане.

Без крыши остался Сормовский механический техникум. По сведениям Telegram-канала Mash, инцидент произошел около шести часов вечера. В результате происшествия пострадало два автомобиля. Местные жители травм не получили.

Крыша колледжа повреждается не впервые. В 2019 году покрытие обрушилось под весом наледи.

Порывами ветра снесло кровлю домов и в Башкирии. Крыши лишились спортзал в селе Целинное и Белебеевский колледж механизации и электрификации в селе Ермекеево.

Непогода накрыла и Ульяновск. Шквалистый ветер валил по всему городу деревья, а потоки воды сносили автомобили. Часть города из-за разгула стихии оказалась обесточена, наблюдаются проблемы и с водоснабжением.