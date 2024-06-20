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16:35, 20 июня 2024Россия

На российской нефтебазе загорелись два резервуара

На нефтебазе в Тамбовской области загорелись два резервуара

Кадр: НТВ

В Тамбовской области на нефтебазе загорелись два резервуара. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Предположительно, пожар произошел из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился, предположительно, из-за БПЛА», — говорится в сообщении.

На данный момент горят два резервуара. Сил и средств для тушения пожара достаточно, заверили в пресс-службе правительства.

В ночь на 20 июня Вооруженные силы Украины атаковали семь регионов России — Адыгею, Краснодарский край, Тамбовскую, Брянскую, Ростовскую, Белгородскую и Орловскую области. Под удар попали две нефтебазы, расположенные в Адыгее и Тамбовской области.

ЖЗЛ
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