На российской нефтебазе загорелись два резервуара

В Тамбовской области на нефтебазе загорелись два резервуара. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Предположительно, пожар произошел из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.
«Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился, предположительно, из-за БПЛА», — говорится в сообщении.
На данный момент горят два резервуара. Сил и средств для тушения пожара достаточно, заверили в пресс-службе правительства.
В ночь на 20 июня Вооруженные силы Украины атаковали семь регионов России — Адыгею, Краснодарский край, Тамбовскую, Брянскую, Ростовскую, Белгородскую и Орловскую области. Под удар попали две нефтебазы, расположенные в Адыгее и Тамбовской области.