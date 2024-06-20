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10:28, 20 июня 2024Россия

ВСУ ночью выпустили дроны по семи регионам России, под удар попали две нефтебазы и частный дом. Что известно об атаках?

Над шестью регионами РФ сбили 15 дронов ВСУ, в том числе шесть над Адыгеей

Фото: Reuters

В ночь на четверг, 20 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили дроны по семи регионам России — по Адыгее, Краснодарскому краю, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями. В Адыгее и Тамбовской области под удар попали нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) — там начались пожары. На Кубани беспилотник ВСУ полностью разрушил жилой дом.

Средства противовоздушной обороны (ПВО), по данным Минобороны, сбили над Адыгеей шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), по три — над Брянской областью и Краснодарским краем, еще по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями. В общей сложности в этих шести регионах было уничтожено 15 беспилотников. О том, сколько дронов пытались атаковать Тамбовскую область, официально не сообщалось.

В Тамбовской области на нефтебазе произошел взрыв

Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился, предположительно, из-за БПЛА

Максим Егоровгубернатор Тамбовской области

За взрывом на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе последовал мощный пожар. По словам главы Тамбовской области Максима Егорова, из-за атаки БПЛА никто не пострадал.

В сети также опубликовали кадры с места пожара. На них видны черные клубы дыма и языки пламени от пожара. Согласно неофициальным данным, Платоновскую нефтебазу пытались атаковать как минимум три дрона-камикадзе.

Под Тамбовом, помимо этого, обнаружили остатки разорвавшегося в воздухе беспилотника. В регионе власти принимают все меры для обеспечения безопасности, заверял тамбовский губернатор.

ВСУ впервые ударили по нефтебазе в Адыгее

В мае глава республики Мурат Кумпилов сообщал о единственной попытке атаки Украины на регион — тогда в ауле Псейтук упал беспилотник.

20 июня нефтебаза загорелась в поселке Энем Тахтамукайского района. Возникший из-за атаки пожар уже потушили, его площадь составила около 400 квадратных метров. Никто, по данным главы региона, не пострадал, угрозы для местных жителей нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Очевидцы сняли на видео момент мощного взрыва на горящей нефтебазе. На нем слышен хлопок, после которого появляется шар пламени. Огонь, судя по кадрам первых минут после атаки, распространился по НПЗ моментально.

На Кубани беспилотник ВСУ полностью разрушил жилой дом

Ночью ВСУ атаковали частный дом в Славянске-на-Кубани — на него упал беспилотник. Врачи не смогли спасти местную жительницу.

«Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Орловскую область пытался атаковать реактивный беспилотник

Как уточнял губернатор Андрей Клычков, пострадавших и разрушений удалось избежать. По его данным, беспилотник удалось поразить силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О том, что было целью летательного аппарата, глава региона не уточнил.

В Ростовской области третьи сутки тушат возникший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе

Украина атаковала резервуары с нефтью в городе Азов в ночь на вторник, 18 июня. По неофициальным данным, тогда ВСУ выпустили по Ростовской области четыре беспилотника. Огонь на резервуарах локализовали только спустя сутки.
По последним данным, площадь пожара увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров. Его до сих пор тушат.

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      Анастасия Шейкина
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