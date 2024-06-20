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04:14, 20 июня 2024Россия

Беспилотник упал на частный дом в российском городе

Беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате атаки погиб один человек.

«В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны киевского режима. По информации ЕДДС Славянского района, беспилотник упал на частный дом, он полностью разрушен», — сообщили в Оперштабе.

Подчеркивается, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее украинский беспилотник атаковал подстанцию в Энергодаре, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В результате произошло частичное отключение электроэнергии, при атаке беспилотника никто не пострадал.

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      Евгений Силаев
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