Беспилотник упал на частный дом в российском городе

Беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани

Беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате атаки погиб один человек.

«В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны киевского режима. По информации ЕДДС Славянского района, беспилотник упал на частный дом, он полностью разрушен», — сообщили в Оперштабе.

Подчеркивается, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее украинский беспилотник атаковал подстанцию в Энергодаре, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В результате произошло частичное отключение электроэнергии, при атаке беспилотника никто не пострадал.