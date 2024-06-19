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22:31, 19 июня 2024Бывший СССР

Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Энергодаре

Губернатор Балицкий: БПЛА ВСУ атаковал подстанцию в Энергодаре, пострадавших нет

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на подстанцию в городе Энергодар около 20:00 19 июня. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«В результате произошло отключение электроэнергии у абонентов в городе и по побережью Каховского водохранилища до города Васильевка», — рассказал Балицкий. По его словам, сотрудники предприятия «Таврия-Энерго» уже занимаются аварийными переподключениями, частично удалось восстановить электроснабжение в Балках, Днепропрудном и по побережью водохранилища до города Васильевка.

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      Александра Синицына
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