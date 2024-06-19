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07:03, 19 июня 2024Россия

Возгорание резервуаров с нефтью в Азове после атаки ВСУ локализовали спустя сутки

В Ростовской области спустя сутки локализовали пожар на резервуарах с нефтью

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Пожар на резервуарах с нефтью в Азове Ростовской области, который возник после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) локализовали спустя сутки после его начала. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.

«В 05:30 мск пожар в Ростовской области локализован на 3 200 квадратных метрах», — в сообщили в пресс-службе МЧС.

ВСУ пытались ударить по Ростовской области в ночь на вторник, 19 июня. По региону выпустили четыре беспилотника — в результате начался пожар в резервуарах с нефтью. Никто, предварительно, не пострадал.

Рисков распространения огня нет, опасностей для жителей — тоже, заверял губернатор Василий Голубев. К тушению пожара привлекли пожарный поезд. На опубликованных в сети кадрах возгорания видны возникающие из-за пожара световые вспышки и столб дыма, который распространяется над городом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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