После атаки ВСУ на российские нефтехранилища возбуждено дело о теракте

СК возбудил дело о теракте после атаки дронов ВСУ на нефтехранилища в Азове

Возгорание резервуаров с нефтью в Азове после атаки ВСУ локализовали спустя сутки

Начало событий в новости Возгорание резервуаров с нефтью в Азове после атаки ВСУ локализовали спустя сутки

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников двух предприятий в Азове Ростовской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, расследование поручено управлению по военных преступлениям. Следствию предстоит выяснить причастность к теракту лиц из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ночью 18 июня украинский дрон влетел в резервуар с дизельным топливом на территории «Азовпродукта». Еще два беспилотника атаковали предприятие «ДонТерминал» в селе Кагальник. В управлении МВД на транспорте по Северо-Кавказскому федеральному округу вводился план «Тайфун».

В результате первой атаки нефтехранилище загорелось. Пожарным потребовались сутки на тушение возгорания. Площадь пожара составила 3 200 квадратных метров, его локализовали, сообщили в МЧС.

После второй атаки росгвардейцы осмотрели территорию «ДонТерминала», повреждений не обнаружено.

