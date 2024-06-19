После атаки ВСУ на российские нефтехранилища возбуждено дело о теракте

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников двух предприятий в Азове Ростовской области. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, расследование поручено управлению по военных преступлениям. Следствию предстоит выяснить причастность к теракту лиц из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Главного управления разведки Минобороны Украины.
Ночью 18 июня украинский дрон влетел в резервуар с дизельным топливом на территории «Азовпродукта». Еще два беспилотника атаковали предприятие «ДонТерминал» в селе Кагальник. В управлении МВД на транспорте по Северо-Кавказскому федеральному округу вводился план «Тайфун».
В результате первой атаки нефтехранилище загорелось. Пожарным потребовались сутки на тушение возгорания. Площадь пожара составила 3 200 квадратных метров, его локализовали, сообщили в МЧС.
После второй атаки росгвардейцы осмотрели территорию «ДонТерминала», повреждений не обнаружено.