Появились подробности об атакованных дронами резервуарах с нефтью в Азове

РИА Новости: резервуары с нефтью в Азове пытались атаковать четыре беспилотника

Четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать резервуары с нефтепродуктами в городе Азов Ростовской области. Такие подробности привели собеседники РИА Новости в экстренных службах.

«Предварительно, нефтебазу атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ», — уточнил собеседник агентства.

Резервуары с нефтью загорелись в Ростовской области в ночь на вторник, 18 июня. Это произошло в результате атаки БПЛА. Никто, по предварительным данным, не пострадал.

Рисков распространения огня нет, опасностей для жителей — тоже, заверил губернатор Василий Голубев. К тушению пожара привлекли пожарный поезд. На опубликованных в сети кадрах видны возникающие из-за пожара световые вспышки и столб дыма, который распространяется над городом.