В регионе России после атаки ВСУ начался пожар на нефтебазе

Глава Адыгеи Кумпилов: нефтебаза в Энеме загорелась после атаки дронов ВСУ

Нефтебаза в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи загорелась в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

«В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров», — сообщил глава республики.

По его данным, угрозы для жителей региона нет, никто не пострадал. На месте пожара работают сотрудники оперативных служб.

По сообщению Минобороны, в ночь на четверг, 20 июня, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Адыгеей шесть беспилотников. Еще по три перехватили над Брянской областью и над Краснодарским краем, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

В ночь на вторник, 18 июня, пожар начался на нефтебазе в Азове Ростовской области. По региону выпустили четыре беспилотника. Никто, предварительно, не пострадал. Пожар локализовали только спустя сутки, его площадь выросла до 6,3 тысячи квадратных метров.