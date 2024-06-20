Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:18, 20 июня 2024Россия

В регионе России после атаки ВСУ начался пожар на нефтебазе

Глава Адыгеи Кумпилов: нефтебаза в Энеме загорелась после атаки дронов ВСУ

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Нефтебаза в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи загорелась в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

«В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров», — сообщил глава республики.

По его данным, угрозы для жителей региона нет, никто не пострадал. На месте пожара работают сотрудники оперативных служб.

По сообщению Минобороны, в ночь на четверг, 20 июня, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Адыгеей шесть беспилотников. Еще по три перехватили над Брянской областью и над Краснодарским краем, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

В ночь на вторник, 18 июня, пожар начался на нефтебазе в Азове Ростовской области. По региону выпустили четыре беспилотника. Никто, предварительно, не пострадал. Пожар локализовали только спустя сутки, его площадь выросла до 6,3 тысячи квадратных метров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто содержание договора России и КНДР о стратегическом партнерстве. О чем условились Путин и Ким Чем Ын?

      Стало известно о сомнениях Столтенберга насчет вступления Украины в НАТО

      ПВО сбила 15 беспилотников в шести российских регионах

      Россиянин описал дома в Таджикистане фразой «будто попал в средневековье»

      Оголившая грудь на матче НХЛ фанатка ответила своим критикам

      Бизнес в России нашел способ рассчитываться с Китаем

      ФСБ задержала мужчину по подозрению в разжигании межнациональной розни в отношении русских

      Армия США заявила о ликвидации одного из лидеров ИГ в Сирии

      Эксперт назвала условие для строительства моста из России в КНДР

      В российском регионе заключенного осудили за пропаганду терроризма среди других осужденных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше