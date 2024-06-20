Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области после атаки ВСУ увеличилась

Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров

Площадь пожара на резервуарах с нефью в Азове Ростовской области спустя почти двое суток после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросла. Об этом сообщили в экстренных службах, передает РИА Новости.

По информации агентства, увеличение площади возгорания привело к разгерметизации второго резервуара. Сейчас площадь возгорания составляет 6,3 тысячи квадратных метров. Собеседник агентства назвал высокую температуру от горящей соседней емкости причиной разгерметизации второго резервуара с нефтепродуктами.

ВСУ пытались ударить по Ростовской области в ночь на вторник, 19 июня. По региону выпустили четыре беспилотника — в результате начался пожар в резервуарах с нефтью. Никто, предварительно, не пострадал. Пожар локализовали только спустя сутки.

Рисков распространения огня нет, опасностей для жителей — тоже, заверял губернатор Василий Голубев. К тушению пожара привлекли пожарный поезд. На опубликованных в сети кадрах возгорания видны возникающие из-за пожара световые вспышки и столб дыма, который распространяется над городом.