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08:17, 20 июня 2024Россия

Появилась хронология атаки дронов на нефтебазу в Тамбовской области

Mash: три дрона-камикадзе атаковали на сверх малой высоте тамбовскую нефтебазу

Фото: Reuters

Как минимум три дрона-камикадзе пытались атаковать на сверх малой высоте Платоновскую нефтебазу в Тамбовской области. Такая хронология событий появилась в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, в результате там загорелся резервуар.

Кроме того, как рассказал губернатор Тамбовской области, атаке дрона подвергся Первомайский муниципальный округ. Устройство разорвалось в воздухе, остатки рухнули на землю.

В результате случившегося никто не пострадал, серьезных повреждений также не было зафиксировано.

Ранее в сети распространили видеокадры пожара на нефтебазе в Тамбовской области после атаки беспилотника.

На ролике запечатлели черные клубы дыма и языки пламени от пожара на нефтебазе. Звуков взрывов на кадрах не было слышно.

Об атаке на Тамбовскую область стало известно в четверг, 20 июня.

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      Анна Щербакова
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