Появилась хронология атаки дронов на нефтебазу в Тамбовской области

Как минимум три дрона-камикадзе пытались атаковать на сверх малой высоте Платоновскую нефтебазу в Тамбовской области. Такая хронология событий появилась в Telegram-канале Mash.
По сведениям издания, в результате там загорелся резервуар.
Кроме того, как рассказал губернатор Тамбовской области, атаке дрона подвергся Первомайский муниципальный округ. Устройство разорвалось в воздухе, остатки рухнули на землю.
В результате случившегося никто не пострадал, серьезных повреждений также не было зафиксировано.
Ранее в сети распространили видеокадры пожара на нефтебазе в Тамбовской области после атаки беспилотника.
На ролике запечатлели черные клубы дыма и языки пламени от пожара на нефтебазе. Звуков взрывов на кадрах не было слышно.
Об атаке на Тамбовскую область стало известно в четверг, 20 июня.