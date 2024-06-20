Пожар после взрыва на атакованной БПЛА нефтебазе в Тамбовской области сняли на видео

В сети появились кадры пожара на нефтебазе в Тамбовской области после атаки БПЛА

В сети появились кадры пожара на нефтебазе в Тамбовской области, который начался из-за атаки БПЛА. Их публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи видны черные клубы дыма и языки пламени от пожара на нефтебазе. Звуков взрывов на кадрах не слышно.

Взрыв и пожар на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе произошли в четверг, 20 июня. Кроме того, тогда же в Тамбовской области нашли остатки разорвавшегося беспилотника.

Помимо Тамбовской области, 20 июня начался пожар на нефтебазе в Адыгее — предварительно, он возник из-за БПЛА. По информации главы республики Мурата Кумпилова, площадь пожара составила около 400 квадратных метров, его уже ликвидировали. Никто не пострадал.

Согласно данным Минобороны, в ночь на четверг, 20 июня, Украина ударила по территории шести регионов России 15 беспилотниками. Над Кубанью сбили три беспилотника, над республикой Адыгея — еще шесть. Силы противовоздушной обороны (ПВО) также сбили по три дрона над Брянской областью, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.