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08:02, 20 июня 2024Россия

На нефтебазе в Тамбовской области после атаки беспилотника произошел взрыв и пожар

Тамбовский губернатор Егоров: на нефтебазе из-за дрона произошел взрыв и пожар

Фото: Stringer / Reuters

В Тамбовской области в результате атаки беспилотника на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе произошел взрыв и пожар. Об этом сообщил губернатор российского региона Максим Егоров в Telegram-канале.

«Инцидент случился предположительно из-за БПЛА. К ликвидации последствий привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России», — написал глава региона.

Под Тамбовом, помимо этого, обнаружили остатки разорвавшегося беспилотника. По данным губернатора, никто не пострадал. В регионе власти принимают все меры для обеспечения безопасности.

По сообщению Минобороны, в ночь на четверг, 20 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 беспилотников по шести регионам России. Шесть из них силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Адыгеей, три — над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, еще по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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