Остатки разорвавшегося дрона обнаружили под Тамбовом

Губернатор Егоров: остатки разорвавшегося дрона обнаружили в Тамбовской области

Остатки разорвавшегося дрона обнаружили в Первомайском муниципальном округе Тамбовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Максим Егоров в Telegram-канале.

Он пояснил, что в результате произошедшего под Тамбовом никто из мирных граждан не пострадал. По данным Егорова, устройство разорвалось в воздухе.

«В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности», — написал тамбовский губернатор.

Других подробностей об инциденте он не привел.

До этого Егоров рассказал, что на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области возник пожар после атаки беспилотника.

Ранее Минобороны отчиталось, что в ночь на четверг, 20 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 беспилотников по шести регионам России.