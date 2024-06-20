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08:08, 20 июня 2024Россия

Остатки разорвавшегося дрона обнаружили под Тамбовом

Губернатор Егоров: остатки разорвавшегося дрона обнаружили в Тамбовской области

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Остатки разорвавшегося дрона обнаружили в Первомайском муниципальном округе Тамбовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Максим Егоров в Telegram-канале.

Он пояснил, что в результате произошедшего под Тамбовом никто из мирных граждан не пострадал. По данным Егорова, устройство разорвалось в воздухе.

«В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности», — написал тамбовский губернатор.

Других подробностей об инциденте он не привел.

До этого Егоров рассказал, что на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области возник пожар после атаки беспилотника.

Ранее Минобороны отчиталось, что в ночь на четверг, 20 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 беспилотников по шести регионам России.

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      Анна Щербакова
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