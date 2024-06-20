Момент взрыва после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Адыгее попал на видео

Опубликованы кадры взрыва из-за атаки на нефтеперерабатывающий завод в Адыгее

В сети появились кадры первых минут пожара и взрыва на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Адыгее после атаки беспилотника. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видны огромные шары пламени и дым, идущие от только что начавшегося пожара. Огонь, судя по кадрам, распространился по НПЗ моментально. Впоследствии слышен звук мощного взрыва и виден шар пламени.

Пожар на нефтебазе в Адыгее начался в ночь на четверг, 20 июня. По информации главы республики Мурата Кумпилова, площадь пожара составила около 400 квадратных метров, его уже ликвидировали. Никто не пострадал. Кадры пожара также появились в сети — на них слышен характерный для работы мотора беспилотника звук.

20 июня под удар также попала нефтебаза в Тамбовской области. Под Тамбовом, помимо этого, обнаружили остатки разорвавшегося беспилотника. По данным губернатора Максима Егорова, никто не пострадал. Согласно неофициальной информации, Платоновскую нефтебазу пытались атаковать как минимум три дрона-камикадзе.

По сообщению Минобороны, в ночь на четверг, 20 июня, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Адыгеей шесть беспилотников. Еще по три перехватили над Брянской областью и над Краснодарским краем, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.