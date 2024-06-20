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08:12, 20 июня 2024Россия

Возникший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе в Адыгее сняли на видео

Опубликованы кадры возникшего после атаки дрона ВСУ пожара на нефтебазе в Адыгее

Пожар, возникший на нефтебазе в Адыгее после атаки беспилотников, сняли на видео. Его публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах виден пожар слышен характерный для работы мотора беспилотника звук, после чего слышен глухой взрыв. Впоследствии близ места пожара видны искры.

Пожар на нефтебазе в Адыгее начался в ночь на четверг, 20 июня. По информации главы республики Мурата Кумпилова, площадь пожара составила около 400 квадратных метров, его уже ликвидировали. Никто не пострадал.

20 июня под удар также попала нефтебаза в Тамбовской области. Под Тамбовом, помимо этого, обнаружили остатки разорвавшегося беспилотника. По данным губернатора Максима Егорова, никто не пострадал. В регионе власти принимают все меры для обеспечения безопасности, заверял он.

По сообщению Минобороны, в ночь на четверг, 20 июня, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Адыгеей шесть беспилотников. Еще по три перехватили над Брянской областью и над Краснодарским краем, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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