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08:29, 20 июня 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности об атаке на Орловскую область

Орловский губернатор Клычков: над Покровским районом сбили дрон реактивного типа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на четверг, 20 июня, над Орловской областью сбили беспилотник реактивного типа. Подробности об атаке раскрыл губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что реактивный беспилотник удалось поразить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Других данных о ситуации он не привел.

Согласно данным Минобороны, в ночь на четверг, 20 июня, Украина ударила по территории шести регионов России 15 беспилотниками. Над Орловской области, в частности, сбили один беспилотник. Над Кубанью перехватили три дрона, над республикой Адыгея — еще шесть. Силы противовоздушной обороны (ПВО) также поразили три дрона над Брянской областью, по одному — над Ростовской и Белгородской областями.

В результате атак загорелись две нефтебазы — в Адыгее и Тамбовской области. Никто, по предварительным данным, не пострадал. В двух регионах России пожарные сейчас пытаются потушить огонь.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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