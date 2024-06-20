Губернатор раскрыл подробности об атаке на Орловскую область

Орловский губернатор Клычков: над Покровским районом сбили дрон реактивного типа

В ночь на четверг, 20 июня, над Орловской областью сбили беспилотник реактивного типа. Подробности об атаке раскрыл губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что реактивный беспилотник удалось поразить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Других данных о ситуации он не привел.

Согласно данным Минобороны, в ночь на четверг, 20 июня, Украина ударила по территории шести регионов России 15 беспилотниками. Над Орловской области, в частности, сбили один беспилотник. Над Кубанью перехватили три дрона, над республикой Адыгея — еще шесть. Силы противовоздушной обороны (ПВО) также поразили три дрона над Брянской областью, по одному — над Ростовской и Белгородской областями.

В результате атак загорелись две нефтебазы — в Адыгее и Тамбовской области. Никто, по предварительным данным, не пострадал. В двух регионах России пожарные сейчас пытаются потушить огонь.