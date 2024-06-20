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12:07, 20 июня 2024Бывший СССР

В Киеве допустили участие в китайском саммите по Украине

Посол Украины допустила возможность участия в китайском саммите по Украине

Фото: Florence Lo / Reuters

Киев может принять участие в предполагаемом китайском саммите по урегулированию ситуации на Украине. Участие страны в мероприятии допустила посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко, передает South China Morning Post.

«Украина рассмотрит возможность участия в мирном саммите под руководством Пекина с участием обеих воюющих сторон, при условии, что переговоры будут основаны на "правилах и принципах, закрепленных в Уставе ООН"», — приводит слова дипломата издание.

Зеленко также подчеркнула, что Киев не рассматривает Пекин в качестве оппонента и хочет видеть в нем друга.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Китай за то, что страна не приняла участие в конференции в Швейцарии. Украинский лидер заявил, что ему бы хотелось, чтобы Пекин уважал территориальную целостность Украины, как это делает сама страна по отношению к Китаю.

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      Александр Курбатов
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