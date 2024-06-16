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18:29, 16 июня 2024Мир

Зеленский упрекнул не принявший участие в конференции в Швейцарии Китай

Зеленский заявил, что Китай мог бы помочь Украине и стать ее партнером

Фото: Laurent Cipriani / AP

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Китай за то, что страна не приняла участие в конференции в Швейцарии. Его слова передает РИА Новости.

На закрытии конференции украинский лидер заявил, что ему бы хотелось, чтобы Пекин уважал территориальную целостность Украины, как это делает сама страна по отношению к Китаю. Зеленский также отметил, что Китай мог бы оказать Украине помощь и стать для нее серьезным экономическим партнером.

Президент Украины также подчеркнул, что страна не считает Китай своим врагом.

Ранее Зеленский заявил, что «уже завтра» готов начать переговоры с Россией при одном условии. Он подчеркнул, что России стоит уважать территориальную целостность страны.

До этого президент Украины заявил о проведении второго после конференции в Швейцарии саммита мира. По его словам, это будет возможно, когда будет готов план действий по установлению мира.

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      Мария Большакова
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