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13:29, 20 июня 2024Бывший СССР

На Украине люди перекрыли трассу из-за мобилизации водителя автобуса

Во Львовской области люди перекрыли трассу из-за мобилизации водителя автобуса

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Во Львовской области Украины пассажиры автобуса перекрыли трассу ТернопольЛьвов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Причиной митинга, по данным журналистов, стала мобилизация водителя автобуса. Так, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) остановили общественный транспорт для проверки документов у управлявшего им мужчины. После этого работники военкомата потребовали, чтобы водитель проследовал с ними.

«Требовали, чтобы тот поехал с ними для обновления данных, поэтому люди вышли из транспорта и начали митинговать», — говорится в публикации. Сообщается, что инцидент произошел в районе села Струтин.

Ранее стало известно о массовых поджогах автомобилей военкомов и Вооруженных сил Украины в украинских городах. Для этого граждане создают группы сопротивления сотрудникам ТЦК.

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      Екатерина Грищенко
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