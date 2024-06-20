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18:51, 20 июня 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли пытавшуюся поставить наркотики военным лабораторию

В Черниговской области раскрыли лабораторию, пытавшуюся поставить ВСУ наркотики

Кадр: Государственное бюро расследований Украины

В Черниговской области Украины раскрыли лабораторию, пытавшуюся поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наркотики. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram.

По версии ведомства, группа граждан наняла местного жителя, который нашел место для производства запрещенных веществ в промышленных масштабах, а также трех химиков, контролировавших данный процесс. В мае и июне на базу было завезено необходимое оборудование. Ежесуточно в лаборатории синтезировалось от 50 до 100 килограммов наркотиков.

«[Подозреваемые] планировали распространять наркотики по всей Украине, а также искали каналы поставки военным в прифронтовых районах», — рассказали в ГБР Украины.

При обысках правоохранители изъяли более 120 килограммов наркотиков на сумму свыше 150 миллионов гривен (порядка 323 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»), а также специальное оборудование и около тонны реактивов и химических веществ для их производства.

Ранее стало известно о распространенном среди бойцов ВСУ употреблении алкоголя и наркотиков. Уточнялось, что спиртное и запрещенные вещества военнослужащие получают через контрабандистов или журналистов.

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      Екатерина Грищенко
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