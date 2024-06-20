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14:19, 20 июня 2024Бывший СССР

На Украине в двух регионах неизвестные подожгли автомобили ВСУ

«Страна.ua»: в Одессе и Виннице неизвестные подожгли автомобили ВСУ

Фото: Vadim Ghirda / AP

В двух регионах Украины неизвестные 19 июня подожгли автомобили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Первый случай зафиксирован в Одессе. Там в 18:10 подожгли автомобиль Nissan», — говорится в публикации.

Второй случай поджога произошел в Виннице в среду вечером, около 23:00. Повреждения получил принадлежащий украинскому военному Volvo.

По данному факту Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело.

Ранее сообщалось, что за сутки 10 июня в трех регионах Украины произошли поджоги автомобилей военных. Они случились в Днепре (украинское название Днепропетровск), Киеве и Одессе.

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      Екатерина Грищенко
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