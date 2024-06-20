Апелляционный суд Киева запретил деятельность политической партии «Наш край»

Восьмой апелляционный административный суд Киева запретил деятельность политической партии «Наш край» на Украине. Кроме того, партию обязали передать имущество, денежные средства и другие активы, в том числе относящихся к ней областных, городских и районных организаций, первичных организаций и иных структурных образований, в государственную собственность, указано в распоряжении на сайте суда.

Полный текст решения опубликуют на официальных порталах Минюста и Верховной Рады Украины.

Партия «Наш край» была зарегистрирована в 2011 году региональным народным депутатом Антоном Киссе, тогда она была названа «Блоковой партией».

Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскрыл причину отказа от мирных переговоров после предложения президента РФ Владимира Путина. По его словам, Запад не даст Киеву пойти на переговоры из-за надежд на поражение России.