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09:53, 20 июня 2024Бывший СССР

На Украине запретили политическую партию

Апелляционный суд Киева запретил деятельность политической партии «Наш край»

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Восьмой апелляционный административный суд Киева запретил деятельность политической партии «Наш край» на Украине. Кроме того, партию обязали передать имущество, денежные средства и другие активы, в том числе относящихся к ней областных, городских и районных организаций, первичных организаций и иных структурных образований, в государственную собственность, указано в распоряжении на сайте суда.

Полный текст решения опубликуют на официальных порталах Минюста и Верховной Рады Украины.

Партия «Наш край» была зарегистрирована в 2011 году региональным народным депутатом Антоном Киссе, тогда она была названа «Блоковой партией».

Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскрыл причину отказа от мирных переговоров после предложения президента РФ Владимира Путина. По его словам, Запад не даст Киеву пойти на переговоры из-за надежд на поражение России.

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      Александра Синицына
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