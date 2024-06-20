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05:21, 20 июня 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о лжи американских чиновников насчет происходящего в ВСУ

Бирдсли: американские чиновники лгут о превосходстве ВСУ

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Американские чиновники лгут в собственных публичных высказываниях о достаточной подготовке и превосходстве украинской армии. Об этом заявил военный эксперт Джейсон Бирдсли в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

По словам Бирдсли, у него есть знакомые в рядах ВС США, которые принимали участие в подготовке кадров ВСУ. Как отмечают американские военные, подготовка оставляет желать лучшего.

«Иногда там бросают солдат на передовую после трех дней, трех недель, максимум месяца подготовки», — посетовал военный эксперт.

Такого короткого срока недостаточно, чтобы подготовить армию с сержантским и офицерским составами, осуществлять командование и управление, резюмировал Бирдсли.

Ранее Владимир Рогов заявил, что взятие российскими войсками села Работино сломило боевой дух солдат Вооруженных сил Украины. Он добавил, что в настоящее время заметно снижение боеспособности ВСУ.

В свою очередь, британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что бойцы ВСУ по всей линии фронта сильно ослабли, чувствуется истощение войск. Он отметил, что украинское население недовольно и истощено. Также есть сомнения в легитимности украинского правительства.

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      Марина Совина
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