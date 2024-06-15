Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:49, 15 июня 2024Бывший СССР

В Запорожской области назвали сломившее боевой дух ВСУ событие

Рогов: боевой дух ВСУ был сломлен потерей села Работино
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Взятие российскими войсками села Работино сломило боевой дух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«По запорожскому фронту у противника резко упал морально-боевой дух. Потеря Работино очень сильно надломила общее психологическое состояние украинских боевиков», — заявил он.

Рогов добавил, что в настоящее время заметно снижение боеспособности ВСУ.

14 июня Рогов сообщил, что из-за отсутствия у украинских военных боевого духа командование начало активно направлять психологов и пропагандистов на запорожское направление.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал количество военных, находящихся в зоне спецоперации. Что еще рассказал президент о российских бойцах?

      Финский тренер заявил о падении уровня хоккея в стране из-за ухода «Йокерита» из КХЛ

      Раскрыты подробности о застрелившем двух блогерш украинце

      Стало известно о приостановке работы Euroclear с активами россиян из-за санкций

      Виновник ДТП в Благовещенске попросил прощения

      ВСУ отвели военных от Георгиевки

      В Запорожской области назвали сломившее боевой дух ВСУ событие

      Во Франции назвали причину отказа НАТО от мирного предложения Путина

      Подозреваемого в ДТП в Благовещенске арестовали

      Раскрыта кампания Пентагона по дискредитации китайских вакцин от коронавируса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше