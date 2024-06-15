В Запорожской области назвали сломившее боевой дух ВСУ событие

Взятие российскими войсками села Работино сломило боевой дух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«По запорожскому фронту у противника резко упал морально-боевой дух. Потеря Работино очень сильно надломила общее психологическое состояние украинских боевиков», — заявил он.
Рогов добавил, что в настоящее время заметно снижение боеспособности ВСУ.
14 июня Рогов сообщил, что из-за отсутствия у украинских военных боевого духа командование начало активно направлять психологов и пропагандистов на запорожское направление.