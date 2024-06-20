Один регион России получит свыше миллиарда рублей на финансирование учреждений культуры

Северная Осетия получит 1,5 миллиарда руб. на финансирование учреждений культуры

Северная Осетия в 2024 году получит свыше миллиарда рублей на финансирование учреждений культуры. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Почти 1,5 миллиарда рублей направят из республиканского и федерального бюджетов. Первый замминистра культуры российского региона Марина Рамонова отметила, что все учреждения осуществляют внебюджетную деятельность, доходы от которой за первое полугодие составили 50 миллионов рублей.

В настоящее время в Северной Осетии функционируют 211 учреждений культуры.

Ранее сообщалось, что молодые матери из Северной Осетии получили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Средства были выделены по меньшей мере 155 матерям. Мера поддержки рассчитана на женщин, родивших до 25 лет.