Оголившая грудь на матче НХЛ фанатка ответила своим критикам

В США фанатка команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», которая оголила грудь во время матча плей-офф против «Даллас Старз» 31 мая, записала ролик с объяснениями. Об этом сообщает Fox News.

Американка, которую, как выяснилось, зовут Кейт, задрала кофту с логотипом любимой команды во время игры. Под одеждой у женщины не оказалось бюстгальтера. Этот момент снял один из болельщиков и выложил в сеть. Видео мгновенно стало вирусным, а многие болельщики «Эдмонтон Ойлерз» попытались установить личность женщины.

В итоге узнать ее имя удалось ведущим спортивного подкаста Spittin’ Chiclets. Перед очередным матчем финала плей-офф между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз» Кейт впервые обратилась к новым поклонникам и критикам, которых также оказалось немало.

Она призналась, что долго думала над тем, что именно сказать. «Ты можешь быть самым замечательным человеком, спасать тонущих котят и так далее, и все равно найдется тот, кто будет тебя ненавидеть, — заявила Кейт. — И знаете, что. Я напилась и показала сиськи на игре "Ойлерз", а видео стало вирусным? И пошли бы в известное место все, кому это не понравилось. Ура! Вперед, "Ойлерз"!»

Ранее сообщалось, что производители порноконтента предложили Кейт контракты после ее выходки. В частности, сайт Cam Soda был готов заплатить ей 100 тысяч долларов (8,4 миллиона рублей).