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19:32, 20 июня 2024Путешествия

Пассажирка лишилась багажа после полета и нашла свои вещи у бездомных

PYOK: пассажирка American Airlines лишилась багажа и нашла его у бездомных

Фото: Frank Sorge / Imago / Globallookpress.com

В США пассажирка American Airlines лишилась багажа после полета и нашла его с помощью отслеживающего трекера Apple AirTag в лагере для бездомных. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что женщина по имени Грейс летела из Далласа (Техас) в Бербанк (Калифорния), но в последний момент ее рейс был заменен. Поскольку багаж был зарегистрирован на предыдущий рейс, пассажирка полетела отдельно от своих вещей. Авиакомпании понадобилось еще пять дней, чтобы найти чемоданы Грейс.

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С женщиной связался курьер и заявил, что вскоре привезет ее вещи, однако так и не появился. Тогда пассажирка решила самостоятельно отследить багаж с помощью AirTag, который заранее туда положила. Трекер привел ее в лагерь для бездомных. Там она обнаружила свои вещи, которые поделили между собой местные жители. Некоторые из них ей удалось вернуть, а общую сумму остальных американка оценила в 6 тысяч долларов (524 тысячи рублей).

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      Марк Успенский
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