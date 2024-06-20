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14:58, 20 июня 2024Силовые структуры

Похитивших знакомого и вымогавших у него несуществующий долг россиян осудили

В Видном мужчинам, вымогавшим 1,5 млн руб. у похищенного человека, дали до 9 лет

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Видном огласил приговор в отношении трех мужчин, которые похитили знакомого из квартиры и вымогали у него 1,5 миллиона рублей несуществующего долга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

По версии следствия, все произошло вечером 9 сентября 2023 года. Осужденные, находясь в квартире в Ленинском городском округе, избили знакомого, насильно поместили его в салон авто и вывезли в Подольск. Там они незаконно удерживали потерпевшего, избивая и вымогая деньги, а затем похитили его часы и мобильный телефон в счет покрытия долга. Некоторое время спустя злоумышленники отпустили мужчину, чтобы он собрал для них нужную сумму, но он обратился в полицию.

Суд в зависимости от роли признал их виновными по статьям о похищении человека, вымогательстве и разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Трем из них назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от семи до девяти лет.

Дело в отношении двух других сообщников выделено в отдельное производство.

Ранее в Ростовской области под стражу заключили трех мигрантов из Центральной Азии и местного жителя, которые подозреваются в похищении человека.

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      Олеся Мицкевич
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