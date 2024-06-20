Полуголые туристы прошлись по улицам Сочи и вызвали гнев у местных жителей

Туристы прошлись по улицам Сочи в откровенной одежде и попали на видео

Полуголые туристы прошлись по Сочи и вызвали гнев со стороны местных жителей. Отдыхающие попали на видео, его публикует Telegram-канал «Краснодар и Край».

На кадрах видно, как гости популярного курортного города прогуливаются по улицам в откровенной одежде. На одной из туристок лонгслив, надетый на купальник, на другой — полупрозрачная накидка и купальник.

«Стоит отметить, что в Абхазии за подобное поведение предусмотрен немалый штраф», — пишет источник.

Ранее туристку выгнали из торгового центра Владикавказа за откровенный наряд. Девушка хотела зайти в кафе с подругами, но не прошла дресс-контроль.

