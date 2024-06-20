Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:14, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Популярный в России стендап-комик пожаловался на страх выступать за границей

Комик Кирилл Мазур заявил, что боится выступать за границей из-за угроз

Кадр: «Макарена» / YouTube

Популярный в России комик Кирилл Мазур, живший в Киеве и переехавший в Москву, рассказал, почему он не выступает за границей. В интервью блогеру и журналисту Карену Адамяну, доступном на YouTube, он признался, что боится покидать страну.

Мазур отметил, что после начала спецоперации жители Украины стали отправлять ему угрозы и пожелания смерти. «Я поэтому никуда не езжу пока. Поэтому только в России гастролирую. Даже в какой-то Дубай пока страшно. Где-то, где ты на какой-то нейтральной территории», — пожаловался Мазур.

Он также добавил, что из-за страха за жену и дочь отказывается также и от туристических поездок за рубеж. По его словам, с семьей он ездит только по России.

Ранее популярный юморист Гурам Амарян оценил перспективу эмиграции. Он заявил, что не хотел бы уезжать в другую страну

21-летний Мазур стал известен благодаря участию в многочисленных юмористических шоу. Когда комику было 14 лет, он принял участие в проекте «Рассмеши комика» и стал его победителем. В дальнейшем он одерживал победу в этом проекте еще дважды. Мазур также прошел в финал шоу «Открытый микрофон» на канале ТНТ.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ночью выпустили дроны по семи регионам России, под удар попали две нефтебазы и частный дом. Что известно об атаках?

      Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы

      Южная Корея назвала военное сотрудничество России и КНДР нарушением резолюций ООН

      Головин оценил переход Сафонова в ПСЖ

      России и Турции предложили решение проблемы с платежами

      Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

      Россия и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве

      В России назвали причину повышения ставок по вкладам

      Завершились переговоры Путина с президентом Вьетнама

      Вероятность отравиться ртутью из разбитого градусника оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше