Популярный в России стендап-комик пожаловался на страх выступать за границей

Комик Кирилл Мазур заявил, что боится выступать за границей из-за угроз

Популярный в России комик Кирилл Мазур, живший в Киеве и переехавший в Москву, рассказал, почему он не выступает за границей. В интервью блогеру и журналисту Карену Адамяну, доступном на YouTube, он признался, что боится покидать страну.

Мазур отметил, что после начала спецоперации жители Украины стали отправлять ему угрозы и пожелания смерти. «Я поэтому никуда не езжу пока. Поэтому только в России гастролирую. Даже в какой-то Дубай пока страшно. Где-то, где ты на какой-то нейтральной территории», — пожаловался Мазур.

Он также добавил, что из-за страха за жену и дочь отказывается также и от туристических поездок за рубеж. По его словам, с семьей он ездит только по России.

Ранее популярный юморист Гурам Амарян оценил перспективу эмиграции. Он заявил, что не хотел бы уезжать в другую страну

21-летний Мазур стал известен благодаря участию в многочисленных юмористических шоу. Когда комику было 14 лет, он принял участие в проекте «Рассмеши комика» и стал его победителем. В дальнейшем он одерживал победу в этом проекте еще дважды. Мазур также прошел в финал шоу «Открытый микрофон» на канале ТНТ.