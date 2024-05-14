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13:58, 14 мая 2024Интернет и СМИ

Популярный комик высказался об эмиграции из России

Комик Гурам Амарян заявил, что не хотел бы эмигрировать из России

Кадр: «Дневник Хача» / YouTube

Популярный стендап-комик, участник шоу Stand Up на ТНТ Гурам Амарян заявил, что не хотел бы уезжать из России. Отношение к эмиграции он раскрыл, беседуя с блогером Амираном Сардаровым, видео доступно на YouTube.

«Я бы не уехал. Я *** как люблю Россию и Москву», — сказал Амарян. Он отметил, что Россия дала ему все возможности для развития.

Юморист также подчеркнул, что начинал карьеру, работая курьером и развозя заказы из «Макдоналдса». По словам Амаряна, тогда он работал по 14-16 часов в день, а его самая большая зарплата тогда составила 35 тысяч рублей за месяц.

Ранее комик назвал Москву одним из лучших городов мира. По словам Амаряна, столица России превосходит другие города, в которых он был, по комфортности жизни.

Перед этим он также раскрыл самый большой заработок, который ему выплачивали за корпоратив. Амарян рассказал, что однажды получил 1,5 миллиона рублей за 40 минут монолога. При этом комик назвал выступление на этом мероприятии отвратительным.

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      Маргарита Щигарева
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