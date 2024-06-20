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19:02, 20 июня 2024Россия

Последствия разнесенной взрывом постройки у больницы в российском городе попали на видео

В Благовещенске взрыв разнес ларек с шаурмой

В Благовещенске взорвался ларек с шаурмой. Последствия взрыва в российском городе попали на видео, ролик публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, что конструкцию буквально разнесло на щепки, ее части от взрыва вынесло на проезжую часть. По информации из открытых источников, постройка располагалась возле российской больницы.

По данным МЧС, взорвался газовый баллон, который использовался при приготовлении шаурмы. При происшествии никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливают специалисты.

В 2023 году в Вологде разлетелся павильон с названием «Шаурма-огонь», взорвались два газовых баллона. Обошлось без пострадавших.

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      Елена Торубарова
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